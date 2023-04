Une usine d'hydrogène vert pour le port de Gand

Le projet est le fruit d'une initiative de Terranova Hydrogen, une co-entreprise issue d'un partenariat entre Luminus, Nippon Gases et l'entreprise commune Terranova, derrière laquelle on retrouve DEME et Jan De Nul, ainsi que l'entreprise de construction et de logistique Aertssen Group.

Concrètement, une unité d'électrolyse de 2,5 mégawatts sera installée sur le site pour produire de l'hydrogène vert, comprenant une capacité de stockage et une station de compression et de remplissage. La capacité de production pourra être étendue à 5 mégawatts.