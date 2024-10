Wall Street clôture en baisse, inquiète de la situation au Moyen-Orient

La Bourse de New York a clôturé en baisse jeudi, tourmentée par les tensions au Moyen-Orient et dans l'attente de la publication vendredi d'un rapport sur l'emploi qui pourrait influencer la politique monétaire de la banque centrale américaine.

Le Dow Jones a abandonné 0,44%, l'indice Nasdaq 0,04% et l'indice élargi S&P 500 0,17%.

"On craint une escalade, on a donc un marché (..) qui est un peu réticent à l'idée d'étendre ses activités tant qu'il n'y aura pas plus de clarté sur la situation", a expliqué à l'AFP Patrick O'Hare de Briefing.com.