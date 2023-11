Wall Street conclut en hausse sa meilleure semaine de l'année

L'indice Dow Jones a avancé de 0,66% à 34.061,32 points, le Nasdaq, à dominante technologique, a gagné 1,38% à 13.478,28 points et l'indice élargi 0,94% à 4.358,34 points.

La Bourse de New York a clos en hausse vendredi sa meilleure semaine de l'année, portée par une détente du marché de l'emploi américain, qui laisse penser que la banque centrale américaine (Fed) en a fini avec sa campagne de hausses de taux.

Sur la semaine, les indices affichent leur meilleur gain hebdomadaire depuis octobre 2022, le Dow Jones grimpant de plus de 5% tandis que le S&P 500 et le Nasdaq ont engrangé plus de 6%.

Le marché actions a été soutenu par la chute des rendements obligataires qui s'est accélérée mercredi avec la pause dans les hausses de taux observée par la Fed, puis vendredi à la suite des chiffres de l'emploi.

Le département du Travail a dévoilé des créations d'emplois en nette baisse à 150.000 pour le mois d'octobre contre 175.000 prévus et 297.000 le mois d'avant. Le taux de chômage s'est établi à 3,9%, en hausse de 0,1 point de pourcentage.