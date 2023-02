Wall Street évolue en repli avant la Fed

La Bourse de New York évolue en léger repli mercredi en attendant les décisions de la banque centrale américaine (Fed) après sa première réunion monétaire de l'année.

L'indice Dow Jones cédait 0,39%, le Nasdaq, à forte coloration technologique, 0,15% et l'indice élargi S&P 500 0,12%, vers 14H50 GMT.

La veille, dernière séance de janvier, le Dow Jones était monté de 1,09% à 34.086,04 points, le Nasdaq de 1,67% à 11.584,55 points et le S&P 500 de 1,46% à 4.076,60 points.

Sur le mois, le Nasdaq a récupéré 10,7%. Le S&P 500 a pris 6,2% et le Dow Jones 2,8%.

Du côté des résultats d'entreprises, les comptes du 4e trimestre de Meta sont attendus après la clôture. Le titre de la maison mère de Facebook perdait 0,91% à 147,72 dollars à 14H50 GMT.

La veille, Snap, qui chapeaute l'application de messageries Snapchat, a publié des résultats inquiétants pour le secteur qui se finance sur les revenus publicitaires sur le net.

Snap a vu ses ventes stagner au 4e trimestre et accusé une perte de 288 millions de dollars contre un bénéfice de 2 millions un an plus tôt. Et ce malgré une augmentation des utilisateurs.

L'action plongeait de plus de 13% à moins de 10 dollars.

Le fabricant de puces AMD était très recherché (+5,78%) après l'annonce de résultats trimestriels supérieurs aux prévisions. Le groupe a cependant prévenu d'un ralentissement des ventes pour le 1er trimestre en cours.

L'éditeur de jeux video Electronic Arts chutait de presque 12%, après des projections décevantes entre le retard de la sortie du prochain opus de Star Wars et l'annulation de deux jeux sur mobile.

Sur le marché obligataire, les rendements sur les bons du Trésor à dix se détendaient un peu à 3,48% contre 3,50% mardi.