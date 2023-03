Wall Street ouvre en baisse, le marché reste fébrile

La Bourse de New York a ouvert dans le rouge vendredi, sous le coup d'un regain de fébrilité des investisseurs concernant l'instabilité du système bancaire, First Republic et d'autres institutions régionales replongeant à nouveau.

Vers 13H50 GMT, le Dow Jones se repliait de 0,80%, l'indice Nasdaq reculait de 0,25% et l'indice élargi S&P 500 cédait 0,48%.