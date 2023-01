Wall Street ouvre en légère hausse la dernière séance du mois

La Bourse de New York a ouvert mardi en légère hausse la dernière séance du mois, sous un déluge de résultats d'entreprises alors que débute une réunion monétaire de la Fed.

Fébrile, dans le rouge juste avant le début des échanges, l'indice Dow Jones grappillait finalement 0,16%, le Nasdaq, à dominante technologique, avançait de 0,55% et l'indice élargi S&P 500 de 0,39%, vers 15H20 GMT.

Lundi, alors que ce premier mois de l'année devrait être très positif pour les indices, le Dow Jones avait cédé 0,77% à 33.717,09 points. Le Nasdaq avait perdu 1,96% à 11.393,81 points et le S&P 500 avait lâché 1,30% à 4.017,77 points.

Les investisseurs digéraient mardi une nouvelle salve de résultats en demi-teinte.

Après la clôture, les chiffres trimestriels des méga-capitalisations de la tech étaient attendus comme Alphabet, Apple, et Amazon.

"Plus d'un tiers des entreprises du S&P ont publié leurs résultats du quatrième trimestre et ils sont inférieurs de 3% à ce qu'ils étaient il y a un an", a relevé Art Hogan de B. Riley Wealth Management.