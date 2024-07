Wall Street ouvre proche de l'équilibre, stabilisation après le trou d'air

Vers 13H50 GMT, le Dow Jones grignotait 0,15%, l'indice Nasdaq s'effritait de 0,18% et l'indice élargi S&P 500 était proche de l'équilibre (-0,04%).

La Bourse de New York a ouvert sans direction, jeudi, opérant une stabilisation après le trou d'air de la veille grâce à un bon chiffre de croissance aux États-Unis, qui tempère les inquiétudes liées à un ralentissement économique.

Peter Cardillo, de Spartan Capital, a relevé que la consommation s'est accélérée et que, dans le même temps, l'inflation avait ralenti, selon le rapport du ministère.

"On vient de vivre plusieurs jours de reflux marqué, donc (le chiffre de croissance) pose les bases d'un petit rebond", a estimé l'analyste.

Après être tombé, plus tôt, à son plus bas niveau depuis près de six mois, le rendement des emprunts d’État américains à 2 ans se reprenait, à 4,40%, contre 4,41% la veille en clôture.

"Pour la Fed (banque centrale américaine), ces données incitent à la prudence, (...) mais le recul de l'inflation nous incite à penser qu'une baisse de taux reste le scénario le plus probable", en septembre, a commenté, dans une note, Rubeela Farooqi, de High Frequency Economics.