Wall Street prend confiance et termine en hausse

La Bourse de New York a conclu en hausse lundi, tirée par la technologie, à l'entame d'une semaine chargée en résultats d'entreprises où les investisseurs semblent enclins à davantage d'optimisme.

L'indice Dow Jones a avancé de 0,76% à 33,629,56 points, le Nasdaq, à dominante technologique, a grimpé de 2,01% à 11.364,41 points et l'indice élargi S&P 500 a pris 1,19%, repassant au-dessus des 4.000 points, à 4.019,81 points.

"Les marchés se focalisent sur les résultats d'entreprises et même si jusqu'ici ils sont, à mon avis, un peu décevants, les actions se comportent bien", a noté Hugh Johnson, de la firme de conseil économique Hugh Johnson Economics, soulignant les meilleures performances des secteurs de la technologie et des dépenses facultatives.

Pas moins de 11 sociétés membres de l'indice Dow Jones, soit un tiers d'entre elles, vont publier cette semaine leurs résultats trimestriels et souvent annuels.

Dès mardi sont attendus notamment Johnson and Johnson, 3M, General Electric et Microsoft. Mercredi, les investisseurs guetteront Boeing et Tesla.

Mais, selon M. Johnson, c'est surtout l'attitude à venir de la banque centrale américaine (Réserve fédérale ou Fed) qui motivait l'humeur du marché. Les investisseurs "penchent vers l'idée que la Fed va lever le pied sur les hausses des taux d'intérêt, ce qui est synonyme de meilleurs temps économiques, de meilleurs résultats d'entreprises et de meilleurs cours des actions", a-t-il résumé.