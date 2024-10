1.200 militaires mobilisés pour un exercice franco-belge en province de Luxembourg

Les manœuvres incluront des patrouilles, la sécurisation de points sensibles, l'escorte de convois, des actions offensives, le franchissement de rivières, et des évacuations médicales, impliquant à la fois des mouvements à pied et en véhicules blindés. 200 véhicules de combat à roues seront impliqués.

Cet entraînement s'inscrit dans le cadre du partenariat CaMo (Capacité Motorisée) entre la Belgique et la France. Il vise à renforcer la coopération et l'interopérabilité des forces armées à travers des scénarios réalistes de conflits dans un environnement civil.

L'exercice se déroulera dans les communes de Marche-en-Famenne, Nassogne, Saint-Hubert, Bertrix, Sainte-Ode, Libramont-Chevigny, Vaux-sur-Sûre, Neufchâteau, Léglise, Attert, Habay, et Arlon. Les activités prévues, telles que la présence de militaires armés dans des zones habitées, l'utilisation de munitions à blanc et les déplacements de colonnes de véhicules, pourraient générer du bruit et d'autres perturbations, prévient la Défense. Les mesures nécessaires sont prises pour minimiser l'impact sur les riverains et l'environnement, selon l'armée.

En cas de dommages ou d'incidents - notamment si du matériel militaire est trouvé -, les résidents peuvent contacter la Défense au 0478/94.20.41 ou la police locale.