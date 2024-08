Attaque de Solingen: le suspect écroué et soupçonné de liens avec "un groupe terroriste"

Le mandat d'arrêt vise le "ressortissant syrien Issa Al H", pour "meurtre" et "tentatives de meurtre" et fait état de "forts soupçons d'appartenance à un groupe terroriste à l'étranger", a déclaré le parquet fédéral de Karlsruhe (sud-ouest).

Un Syrien soupçonné d'appartenir à un "groupe terroriste" a été écroué dimanche pour l'attaque au couteau meurtrière perpétrée à Solingen, un acte revendiqué par l'organisation Etat islamique (EI) qui a choqué l'Allemagne et enflamme le débat politique.

Après une journée de cavale, cet homme de 26 ans s'était rendu samedi soir aux autorités et a déclaré, selon la police, "être responsable de l'attaque" qui a fait trois morts et huit blessés vendredi soir lors d'une fête communale dans la ville de l'ouest du pays.

L'EI a revendiqué cet acte et assuré que l'assaillant avait agi "pour venger les musulmans de Palestine et de partout ailleurs", selon un communiqué du groupe jihadiste transmis via son organe de propagande Amaq.

Le chancelier Scholz se rendra lundi matin à Solingen où les hommages aux victimes se succèdent. Bouquets de fleurs, bougies, messages jalonnent les rues à proximité des lieux de l'attaque.