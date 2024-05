Bastogne dévoile la bière officielle du 80e anniversaire de la Bataille des Ardennes

L'année 2024 marque le 80e anniversaire de la Bataille des Ardennes à Bastogne. La commune a dévoilé le programme des commémorations qui se dérouleront tout au long de l'année dans la ville et les alentours. Entamée en février par l'inauguration du musée Bastogne War Rooms, cette année commémorative se poursuivra par la Fête de Deux Bois le 1er juin, l'arrivée de la Marche Européenne du Souvenir et de l'Amitié le 28 juin, l'inauguration du Veterans Monument le 30 juin, un hommage aux soldats français le 31 juillet, ou encore la Fête de la Libération commémorant la première libération de Bastogne en septembre 1944 par les forces alliées. Les festivités culmineront du 12 au 15 juin avec le Nuts Weekend. "Ce sera le moment le plus puissant de ces commémorations, avec la présence confirmée de plusieurs vétérans", souligne le bourgmestre Benoit Lutgen. "Nous sommes en train de tisser des liens avec des personnalités américaines de renommée internationale dont les parents ont combattu à Bastogne."

Ces commémorations donneront lieu à divers produits dérivés officiels, dont la Memory (6,5% alc.), une bière brassée spécialement pour l'occasion, à partir d'un houblon américain, par la brasserie Minne à Baillonville. "Cette bière est née d'un désir de créer un produit authentique et mémorable, en hommage à l'héroïsme de ceux qui sont venus défendre nos libertés", explique Frédéric Welschen, président du Syndicat d'initiative local. La bière sera dans un premier temps disponible dans trois points de vente partenaires des commémorations, avant une éventuelle distribution à plus large échelle. "Nous sommes en négociation avec l'Horeca", nous dit-on au Syndicat d'initiative.