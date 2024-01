Batimoi: le secteur a besoin de 30.000 travailleurs supplémentaires pour 2030

La 26e édition du salon de la construction et de la rénovation Batimoi a démarré vendredi au WEX de Marche-en-Famenne. Un secteur en quête de main-d'œuvre, souligne le directeur général de la confédération de la construction.

Le secteur de la construction pèse actuellement 62.000 emplois directs en Région wallonne, dont 5.000 travailleurs de plus qu'en 2015. Tels sont les chiffres communiqués par Hugues Kempeneers, directeur général d'Embuild-Wallonie, le nouveau nom de la confédération de la construction, vendredi soir lors de l'inauguration du salon Batimoi. Une hausse de main d'œuvre appelée à s'accélérer dans les prochaines années. "Une récente étude du Forem nous indique qu'on aura besoin de 30.000 paires de bras supplémentaires à l'horizon 2030. Ce qui démontre le défi que représente la recherche de main d'œuvre pour le secteur de la construction", poursuit Hugues Kempeneers.

"Nous avons la volonté, avec l'IFAPME et nos centres de compétences, de proposer des possibilités de formation de manière à attirer plus de talents et de vocations vers le secteur", souligne le ministre wallon de l'Économie Willy Borsus, évoquant notamment les incitants financiers destinés aux demandeurs d'emplois qui entreprennent des formations pour intégrer la filière.