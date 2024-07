Burberry remplace son patron après de nouvelles "performances décevantes"

Daniel LEAL

Le groupe de luxe britannique Burberry a annoncé lundi le remplacement de son directeur général Jonathan Akeroyd, après la publication de nouvelles "performances décevantes" d'un groupe qui pâtit depuis des mois du ralentissement de la demande pour les produits haut de gamme.

M. Akeroyd, un Britannique de 57 ans arrivé à peine plus de deux ans plus tôt, "démissionne et quitte la société avec effet immédiat d'un commun accord avec le conseil d'administration", a annoncé Burberry dans un communiqué.