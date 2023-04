Climat: Extinction Rebellion espère rassembler en masse lors de quatre jours d'action à Londres

Le groupe écologiste Extinction Rebellion (XR) a lancé vendredi quatre jours d'action à Londres, inaugurant une méthode nettement moins perturbatrice et plus rassembleuse que les blocages massifs qui ont été sa marque de fabrique.

Son fils Connor Bryant, 28 ans, évoque quant à lui la conscience qu'il a que "tous ceux que j'aimerai seront affectés à un degré encore plus élevé que moi, mes enfants, mes petits-enfants".

"Plus de gens doivent nous rejoindre et montrer qu'ils soutiennent ces actions", dit-il, sans quoi les plus perturbatrices reprendront.

"Plus les entreprises et les gouvernements attendront pour réagir, plus extrême sera la réponse", prévient-il. "C'est inévitable, plus on s'approche du feu, plus les gens vont paniquer et être prêts à prendre des actions plus drastiques."

Lisa Milne, elle, aurait été inquiète de participer à une manifestation risquant des "frictions" avec le public. "Je me sens plus bien plus à l'aise de venir", a-t-elle déclaré à l'AFP, estimant qu'il y a "de la place" pour les deux types d'action.