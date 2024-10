"De l'argent dans presque tous les coins": 5 millions d'euros saisis chez une responsable ukrainienne liée à l'armée

Lors d'une perquisition menée par le Bureau d'enquête national (DBR), près de six millions de dollars en diverses devises, ainsi que des bijoux et autres objets de valeur, ont été découverts dans l'appartement et le bureau de la cheffe de la commission médicale de la région de Khmelnytsky.

Cette dernière, identifiée par les médias comme Tetiana Kroupa, avait pour mission d'évaluer l'aptitude des hommes à rejoindre l'armée ukrainienne. Elle et son fils, qui dirigeait une antenne régionale du fonds d'État des retraites, ont été placés en détention provisoire.