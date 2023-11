Des coursiers "ubérisés" pédalent de Paris à Bruxelles pour faire entendre leur voix

Les huit coursiers - anglais, français, italiens, espagnols, autrichiens et belges - protestent contre "des courses de plus en plus longues pour des revenus de plus en plus faibles, sans droits, sans statut, sans protection", selon le communiqué de presse de l'initiative, intitulée "La Grande livraison".

Ils marqueront des arrêts symboliques sur leur trajet, dont une rencontre avec le député LFI François Ruffin à Amiens, et rencontreront des négociateurs du Parlement et du Conseil européens.

Par ailleurs, ils rendront hommage mercredi à Bruxelles à Sultan Zadran, un coursier décédé en février dernier alors qu'il effectuait une livraison dans la capitale belge, et manifesteront jeudi aux abords des institutions européennes.