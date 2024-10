Des inondations spectaculaires en Espagne virent au drame: le bilan provisoire fait état de 52 décès, dont plusieurs enfants

Les secours ont évacué des personnes âgées et d’autres à la santé fragile.

En marge des terribles inondations qui ravagent le sud et l'est de l'Espagne, le Premier ministre Pedro Sanchez va s'exprimer aux alentours de 11h30 ce mercredi. Il se trouvait en Inde pour une visite officielle.

Une femme est décédée à Mira (Cuenca) à cause des inondations provoquées par le dana. Avec cela, le nombre de morts s'élève à 52, tandis qu'à Letur (Albacete) la recherche de six autres personnes disparues se poursuit.

Les recherches se poursuivent pour retrouver six personnes disparues à Letur (Albacete) et une femme à Mira (Cuenca) après le passage du Dana.

Les autorités ont demandé à tous les habitants de la région de ne pas essayer de se déplacer par la route. Le gouvernement central a mis en place une cellule de crise, qui s'est réunie pour la première fois mardi soir, et a envoyé dans la région de Valence une unité de l'armée spécialisée dans les opérations de sauvetage.

Au moins deux enfants et deux bébés figurent parmi les morts. Les recherches pour retrouver les personnes disparues se poursuivent également dans la province d'Albacete.

Au moins 51 personnes ont perdu la vie dans les intempéries qui ont frappé la région de Valence, à l'est de l'Espagne, dans la nuit de mardi à mercredi, rapporte l'agence de presse espagnole EFE sur base des autorités régionales.

Sept personnes portées disparues

Sept personnes sont portées disparues après que des pluies torrentielles ont provoqué des inondations soudaines dans le sud et l'est de l'Espagne mardi, fermant les routes et les liaisons ferroviaires à grande vitesse, selon les autorités.