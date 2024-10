Guerre en Ukraine: la Russie grignote du terrain... et le moral des Ukrainiens

"La Russie a été à l'offensive toute l'année", note Meduza, un site d'opposition russe interdit et bloqué en Russie. "Mais la semaine passée a été l'une des plus dures, sinon la plus dure, pour les forces armées ukrainiennes sur la période".

Puissance de feu

Moscou a conservé depuis 2022 la supériorité de son artillerie. Soumise aux sanctions économiques occidentales, elle a transformé son économie en machine de guerre avec l'appui d'alliés engagés, Iran et Corée du Nord en tête.

"L'industrie de guerre russe produit plus d'armements que ce que l'Ukraine reçoit", estime Alexandre Khramtchikhine, et "plus de munitions grâce à son industrie et à la Corée du Nord".

Début 2024, le gel de l'aide américaine par le Congrès a considérablement ralenti l'approvisionnement des Ukrainiens, "alors qu'au même moment 3 millions d'obus nord-coréens arrivaient dans les dépôts russes", rappelle Michel Goya.

Et Moscou a mis au point un système de guidage pour les bombes, qu'il utilise "par milliers", assure-t-il, évoquant aussi les quelque 1.600 missiles balistiques nord-coréens KN-02 tombés sur l'Ukraine.

Nouvelle approche tactique

Plutôt que de conquérir les villes quartier par quartier, l'armée russe joue désormais la carte de l'étouffement. "Le principe, c'est de menacer d'encerclement des poches qui sont obligées de se replier", explique Michel Goya.

"Nous avons refusé de prendre d'assaut les villes et les villages de front, où nous devions ronger chaque mètre carré de rue, chaque maison", convient Alexandre Kots, journaliste de guerre de Komsomolskaya Pravda, quotidien populaire en Russie.

En conséquence "l'ennemi peut être contraint de retirer ses troupes et de le faire en traversant un long couloir ouvert aux tirs".

Mobilisation ukrainienne fatiguée

Progressivement, la progression russe ronge le moral ukrainien. Kiev souffre pour recruter, d'autant que la désorganisation de son armée et la corruption facilitent désertions et refus d'engagement. "Vaincre un ennemi, c'est tuer l'espoir chez lui. Quand le sacrifice des gens qui meurent ne vaut rien, cela n'a plus de sens de se battre", note Michel Goya.

"Le gouvernement Zelensky, face à la lassitude de la guerre dans les populations civiles, peine à mobiliser", confirme un responsable militaire français sous couvert de l'anonymat.

Kiev a annoncé mardi une nouvelle mobilisation de 160.000 hommes, notamment face à la crainte d'un déploiement de troupes nord-coréennes, pour regarnir les rangs de l'armée à hauteur de 85%.