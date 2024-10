Inondations en Espagne: le sauvetage spectaculaire d'un enfant, évacué en hélicoptère

L'Espagne et plus particulièrement la région de Valence sont très impactés par des inondations tant spectaculaires que dramatiques. Au milieu du chaos, un enfant a pu être sauvé par hélicoptère.

Alors que deux enfants et deux bébés ont trouvé la mort dans les plus terribles inondations depuis septembre 1966 sur le sud et l'est de l'Espagne, un autre enfant a connu une issue plus heureuse.

Les services de secours espagnols ont diffusé le sauvetage d'un enfant par hélicoptère.

Au cours des dernières 24 heures, plus de 445 litres par mètre carré sont tombés par endroits, selon l'agence de presse espagnole EFE.