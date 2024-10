Attaque au couteau en Angleterre: le suspect du meurtre de trois fillettes inculpé pour infraction terroriste

Le 29 juillet 2024, une attaque au couteau tragique s'est produite à Southport, dans le nord-ouest de l'Angleterre, lors d'un cours de danse pour enfants. L'attaque a eu lieu vers 11h48 dans une école de danse, lors d'un événement sur le thème de Taylor Swift. Un assaillant armé d'un couteau de cuisine à lame incurvée est entré dans le bâtiment et a commencé à attaquer les enfants à l'intérieur.

Trois fillettes ont perdu la vie dans cette attaque. En plus des victimes décédées, huit autres enfants et deux adultes ont été blessés, dont certains grièvement.

Le suspect

Le suspect, identifié comme Axel Rudakubana, un adolescent de 17 ans, a été rapidement arrêté par la police. Il a été inculpé pour trois chefs d'accusation de meurtre et dix tentatives de meurtre. Axel Rudakubana, qui a eu 18 ans le 7 août, a été placé en détention provisoire dans un établissement pour mineurs après sa comparution devant un tribunal de Liverpool.

Cette tragédie a provoqué une onde de choc dans tout le Royaume-Uni, entraînant des manifestations et des émeutes dans plusieurs villes, notamment à Southport et à Sunderland. Ces troubles ont été alimentés par des rumeurs et des spéculations sur l'origine du suspect, circulant sur les réseaux sociaux.