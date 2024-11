Envie de devenir un véritable gladiateur ? Une plateforme va bientôt proposer des combats... dans le Colisée

La plateforme de location de logements à court terme proposera une expérience éducative unique en mai 2025. Le principe est simple : à partir du 27 novembre, les personnes intéressées pourront envoyer leur candidature. Ensuite, un tirage au sort sélectionnera les participants pour des combats qui auront lieu les 7 et 8 mai 2025. Ces gladiateurs novices seront habillés comme à l'époque romaine et emprunteront le même chemin souterrain que les gladiateurs de la Rome antique pour rejoindre l'arène. Pour rendre cet événement possible, Airbnb finance l'initiative à hauteur de 1,5 million de dollars.

Pour la première fois en environ 1 600 ans, l'emblématique Colisée de Rome va de nouveau accueillir des combats de gladiateurs. Comment est-ce possible ? Grâce à un partenariat entre Airbnb et le Colisée, organisé à l'occasion de la sortie du film Gladiator II.

Cependant, cette annonce suscite déjà la controverse. Comme le rapporte le média Slate, Alberto Campailla, coordinateur de l'organisation à but non-lucratif Nonna Roma, qui milite pour le logement et l'alimentation des plus démunis, qualifie cette initiative de "honte" et dénonce une forme de "touristification" du patrimoine historique.