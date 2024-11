"Je suis un homme charmant, vous allez voir": échange mémorable entre Charles III et Denzel Washington à la première de "Gladiator II"

Lors de son arrivée, le roi Charles III a rencontré plusieurs membres du casting, dont Paul Mescal, Connie Nielsen, Pedro Pascal et Denzel Washington. Ce dernier, interprète de Macrinus dans le film, s'est démarqué par un échange à la fois sincère et amusant avec le roi.

Visiblement nerveux, l'acteur américain a exprimé ses hésitations : "Je ne savais pas si je devais vous serrer la main", a-t-il confié en inclinant légèrement la tête. Charles III, souriant, a répondu : "C’est un plaisir", avant de s'enquérir du rôle de Denzel Washington dans le film. L'acteur a alors décrit son personnage comme "un affreux", une performance qui, selon les observateurs de l'industrie, pourrait lui valoir une onzième nomination aux Oscars. Il a ajouté avec humour : "Je suis un homme charmant, vous allez voir. Je suis un mec adorable". Le roi a conclu cet échange en saluant la carrière prolifique de l'acteur : "Vous avez été dans tellement de films. C’est incroyable !".

Un soutien constant à l'industrie audiovisuelle

Le soir, Charles III et la reine Camilla ont accueilli une réception au palais de Buckingham, célébrant le centenaire de la "Film and TV Charity". Fondée en 1924 sous le nom de Cinematograph Trade Benevolent Fund, cette organisation soutient les professionnels de l'industrie cinématographique face aux difficultés personnelles et professionnelles.

Le roi, qui a récemment succédé à la reine Élisabeth II en tant que parrain de cette fondation, continue de manifester un fort engagement envers le secteur audiovisuel, affirmant ainsi l’importance de la culture dans l'identité nationale britannique.