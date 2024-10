Gladiator 2: plus sombre, plus sanglant et plus spectaculaire – Ridley Scott nous replonge dans l’arène 20 ans plus tard

C'est l'un des films les plus attendus de l'année : "Gladiator 2" arrive en novembre avec une nouvelle histoire, de nouveaux personnages, et encore plus d'action. Alors, sera-t-il à la hauteur de l'original ? On vous dévoile tout ce que vous devez savoir avant de retrouver les arènes romaines !

Même si Russell Crowe et Joaquin Phoenix ne font pas partie de l'aventure cette fois-ci, le casting de "Gladiator 2" promet d’être tout aussi captivant. On retrouvera Denzel Washington dans un rôle mystérieux, Connie Nielsen reprenant son personnage de Lucilla, et Pedro Pascal, l'incontournable Mandalorien de Star Wars sur Disney+, en général romain. Mais la véritable révélation de ce film pourrait bien être Paul Mescal, le jeune acteur irlandais de 28 ans qui incarne Lucius, le fils de Maximus et Lucilla.

Si vous avez adoré le premier "Gladiator", rassurez-vous, Ridley Scott est encore aux commandes pour cette suite tant attendue. À 86 ans, le réalisateur nous prouve qu'il n'a rien perdu de sa maîtrise du grand spectacle. Il a réuni une nouvelle équipe pour nous transporter une fois de plus dans l'Empire romain. Et tout semble indiquer que ce nouvel opus saura répondre aux attentes élevées des fans du premier.

Lucius, le nouveau héros

L'intrigue se déroule 20 ans après les événements du premier film, et Lucius a bien grandi. Désormais un guerrier aguerri, il est prêt à se battre dans les arènes comme son père avant lui. Pour ce rôle, Paul Mescal n'a pas ménagé ses efforts, pour jouer le fils de Russell Crowe, qui a gagné un Oscar pour ce rôle. Dans une interview pour GQ, il confie : "J’ai dû manger jusqu’à 5.000 calories par jour et m’entraîner 4 heures par jour, 5 à 6 jours par semaine. Beaucoup de musculation et des shakers de protéines".

Le nouvel opus promet des scènes d’action encore plus spectaculaires que dans le premier volet. Les combats dans le Colisée s'annoncent particulièrement violents, avec une scène où Lucius affronte de gigantesques singes assoiffés de sang. Selon certaines rumeurs, les combats sont si réalistes que vous passerez une bonne partie du film à grimacer. Préparez-vous à du sang, de la sueur et des larmes !

Si vous avez aimé vous plonger dans les 2h35 de "Gladiator", bonne nouvelle : cette suite sera un peu plus courte, mais tout aussi immersive avec une durée de 2h28. Entre les batailles épiques et les décors somptueux, vous voyagerez de Rome à Ouarzazate, au Maroc, où une grande partie du film a été tournée. On se croirait dans l'Empire romain, mais le film a également posé ses caméras à Malte et au Royaume-Uni.

Un "Gladiator 3" en préparation ?

Pour les fans impatients, sachez que Ridley Scott ne compte pas s'arrêter là. Des bruits de couloir annoncent déjà qu'il travaille sur un troisième opus. Mais pour l'instant, rendez-vous le 13 novembre pour plonger dans cette nouvelle aventure romaine qui s’annonce aussi captivante que sanglante.