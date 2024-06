Européennes: Attal en "appelle au sursaut" face à l'extrême droite

Le Premier ministre Gabriel Attal a appelé samedi au "sursaut" face à l'extrême droite, qui pourrait "bloquer tous les projets européens" au lendemain du scrutin du 9 juin, lors du dernier grand meeting national du camp présidentiel à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis).

"L'Europe est mortelle, et voter pour l'extrême droite, c'est appuyer sur la gâchette", a lancé le chef du gouvernement, alors que le RN Jordan Bardella caracole dans les sondages, qui le créditent de 32 à 34%, avec plus de 15 points d'avance sur la candidate macroniste Valérie Hayer et la tête du liste PS-Place publique Raphaël Glucksmann.