Fortes chaleurs en Italie: deux pompiers ont perdu la vie en luttant contre un incendie

De nombreux petits incendies se déclarent pratiquement tous les jours en Italie, plus particulièrement dans le sud et sur les îles, alors que l'ensemble du pays est touché par une vague de chaleur.

De nombreuses grandes villes italiennes se trouvent en "alerte rouge", celle-ci étant déclenchée par le ministère de la Santé quand la chaleur et l'humidité sont telles que même les personnes jeunes et en bonne santé courent des risques. Rome se trouvait mercredi en "alerte rouge" et jeudi ce sera également le cas, avec une douzaine d'autres villes, essentiellement au centre et au sud du pays, mais également Vérone et Bolzano, au nord.