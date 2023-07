Grève dans les aéroports italiens, un millier de vols annulés

Un millier de vols au départ et à l'arrivée des aéroports italiens ont été annulés samedi en raison d'une grève des personnels au sol qui réclament le renouvellement de leur convention collective.

Environ 250.000 voyageurs domestiques et internationaux sont concernés par le débrayage des agents de manutention et d'enregistrement prévu entre 10H00 (08H00 GMT) et 18H00 à l'appel d'une intersyndicale.