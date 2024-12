"Maria del Carey" et "Olivier Bublé" réinventent Noël: "On voulait rendre hommage à ce classique, mais à notre manière"

Maria del Rio et Olivier Arnould, animateurs emblématiques de Radio Contact, ont troqué leurs casquettes d'animateurs pour celles de chanteurs. Ensemble, ils revisitent le classique intemporel "All I Want For Christmas Is You". Avec un grain de folie et beaucoup d’amour, le duo offre une version décalée qui célèbre Noël avec panache.

Pour fêter les 30 ans du tube culte de Mariah Carey, Maria del Rio et Olivier Arnould, alias "Maria del Carey" et "Olivier Bublé", ont relevé un défi audacieux : réinterpréter cette chanson mythique… mais à leur manière ! Aidés par une coach vocale, qui n’est autre que l’épouse d’Olivier, ils ont donné vie à une version hybride, mêlant humour, authenticité et même un soupçon d’espagnol. "On voulait rendre hommage à cette chanson culte, mais à notre manière. Il faut savoir qu'Olivier est fan de Michael Bublé et c'est lui qui a fait découvrir à l'équipe la version de Michael Bublé et Mariah Carey", explique Maria.

Olivier, grand fan de Michael Bublé, raconte la genèse du projet : "J’adore la version où Michael Bublé et Mariah Carey chantent ensemble. Ça ne s'est passé qu'une fois sur une émission aux États-Unis, une émission de Noël comme ils savent le faire là-bas avec du grand show, et je me suis dit : pourquoi ne pas tenter quelque chose ? Bien sûr, on est ni Michael Bublé ni Mariah Carey, mais on pouvait le faire à notre manière avec notre humour, notre univers, celui du Good Morning et essayer de partager ça avec les auditeurs". Pour ajouter leur touche personnelle, le duo a inclus une interprétation partielle en espagnol. "Ça apporte une différence, une petite surprise qui rend la version unique", précise Maria.