Heurts au Royaume-Uni: Starmer promet de mettre fin aux violences de l'extrême droite

Pour ce faire, le dirigeant travailliste, qui a dénoncé des violences "clairement" alimentées par la "haine d'extrême droite", a annoncé la création d'une nouvelle structure au sein de la police pour permettre aux forces de l'ordre d'être plus réactives face à des fauteurs de troubles très mobiles sur le territoire.

"C'est de la délinquance, des désordres violents", et "nous y mettrons fin", a-t-il promis au lendemain de heurts qui à Londres ont donné lieu à une centaine d'interpellations de manifestants anti-immigration.

"Laissez-moi dire aux grandes entreprises des réseaux sociaux, et à ceux qui les dirigent: les violents désordres sont clairement attisés en ligne, et c'est aussi un délit. Ca se produit chez vous, et la loi doit s'appliquer partout".

Face aux responsables policiers, le chef du gouvernement travailliste s'en est pris aux "bandes de voyous" qui dans les rues de Southport ont attaqué "les mêmes policiers qui sont intervenus après l'horrible attaque contre ces filles".

- Mosquée attaquée -

Le suspect, Axel Rudakubana, 17 ans, dont l'identité a finalement été révélée jeudi en milieu de journée, a été maintenu en détention à l'issue d'une brève comparution devant la justice à Liverpool.