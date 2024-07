"Highway to hell?": l'autoroute de la discorde en Allemagne

Un projet d'autoroute inédit par son ampleur en Allemagne, avec tronçon à dix voies près de Francfort, suscite une vive controverse au pays de l'automobile, ses détracteurs dénonçant une "monstruosité" et les risques de pollution.

S'il était réalisé, le projet créerait la plus large autoroute d'Allemagne, dans une région fortement industrialisée et au réseau routier déjà dense.

Celle-ci suggère d'élargir une section de 30 km de l'A5 aux environs de Francfort, déjà large de 6 à 8 voies, l'un des tronçons autoroutiers les plus fréquentés d'Allemagne, pour un coût de 1,1 milliard d'euros.

- 'Folie' -

Pour ses détracteurs on se rapproche du "Highway to hell" de la chanson d'AC/DC. L'idée est "complètement folle" et aboutirait à créer une "monstruosité", dénonce Hans Christoph Stoodt, 69 ans, membre d'un groupe qui milite contre le projet.

"Le gouvernement allemand s'est engagé à rendre l'Allemagne neutre sur le plan climatique d'ici 2045... Et ce même gouvernement prévoit ici une autoroute à 10 voies", dit-il à l'AFP.

Pollution sonore, atteinte à la biodiversité, émissions nocives pour le climat: les craintes sont nombreuses, alors que la conscience écologique des Allemands entre de plus en plus en conflit avec la fascination pour l'automobile au pays de Volkswagen, Mercedes et BMW.