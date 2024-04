Îles Canaries: des dizaines de milliers d'habitants protestent contre le tourisme de masse

Soutenus par des organisations environnementales comme Greenpeace et le WWF, les organisateurs réclament des mesures immédiates, telles qu'une limitation du nombre de touristes, l'instauration d'une taxe écologique pour les visiteurs et une régulation du marché immobilier en restreignant les achats par des étrangers.

Rassemblés sous le slogan "Canarias tiene un límite" (Les îles Canaries ont une limite), les manifestants ont défilé samedi après-midi, brandissant des pancartes telles que "Les îles Canaries ne sont pas à vendre". Selon les estimations du gouvernement local, plus de 32.000 personnes ont manifesté à Santa Cruz de Tenerife et environ 14.000 à Las Palmas de Gran Canaria. Des rassemblements de soutien ont également eu lieu à Barcelone et à Madrid.