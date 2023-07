Incendie sur un terrain militaire en Crimée, évacuation de "plus de 2.000 personnes"

Un incendie s'est déclaré mercredi matin sur un terrain militaire dans l'est de la péninsule ukrainienne de Crimée annexée illégalement par la Russie, a informé le chef local russe. Les autorités ont ordonné l'évacuation de plus de 2.000 civils et la fermeture partielle de l'autoroute reliant Sébastopol, dans le sud-ouest de la Crimée au port de Kertch, dans l'est de la presqu'île.