Kate, souriante, fait son retour en public à la parade d'anniversaire de Charles III

Absente de tout engagement officiel depuis Noël afin de suivre une chimiothérapie préventive contre un cancer qu'elle avait annoncé elle-même dans une vidéo fin mars, l'épouse du prince William a été chaleureusement acclamée par le public venu en nombre assister à la parade militaire "Trooping the Colour" ("Salut aux couleurs") organisée chaque mois de juin.

En carrosse, sur le balcon de Buckingham: la princesse Kate est apparue très souriante samedi pour son grand retour en public après six mois d'absence en raison de son traitement contre un cancer, à l'occasion de la parade d'anniversaire du roi Charles III.

Vêtue d'un long manteau blanc et d'un chapeau, Kate, 42 ans, a d'abord parcouru le Mall en carrosse avec ses trois enfants - George, 10 ans, Charlotte 9 ans, et Louis 6 ans - jusqu'à la place Horse Guards Parade où s'est tenue la cérémonie, avant de rejoindre le palais de Buckingham et d'apparaitre sur le balcon avec le reste de la famille royale.

Très souriante, discutant avec ses enfants, William, ou encore le roi Charles III, également traité pour un cancer et qui se tenait à ses côtés, elle a assisté à la parade aérienne légèrement retardée par la pluie, avant de saluer la foule.

"C'est incroyable de la voir lors d'un évènement si important", s'est enthousiasmé auprès de l'AFP Sarah Morley, une touriste australienne de 45 ans, présente aux abords du Mall.