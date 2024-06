A Kiev, la fin d'une épuisante année scolaire, entre alertes et bombardements

Mais pour l'adolescente aux yeux bleus, ce quotidien angoissant est tout de même plus facile que l'horreur du début de l'invasion russe en février 2022, quand elle s'était réveillée au son d'explosions. "On a au moins une certaine routine", dit-elle.

"Cette année, vivre avec toutes ces alertes la nuit a été difficile", dit-elle en racontant la brutalité de ses réveils nocturnes et des descentes au sous-sol, "parce que tu n'as pas d'autre solution, parce que tu as peur".

Pour deux tiers des professeurs interrogés, les élèves sont devenus plus fatigués (contre 52% pour l'année scolaire 2022/2023), 50% les trouvent plus tendus (41% pour 2022/2023), et 38% plus anxieux (27%).

Si le système éducatif ukrainien a fait preuve d'une résilience extraordinaire avec la reprise d'études, le plus souvent à distance, seulement trois semaines après le début de l'invasion, les traumatismes dus à la guerre sapent les performances des élèves.

Selon l'enquête Pisa 2022 sur l'éducation, référence mondiale, publiée en décembre dernier et qui sonde les compétences des élèves de 15 ans dans les pays de l'OCDE, l'Ukraine a perdu 12 points en mathématiques, 19 en science et 38 en compréhension de l'écrit, par rapport à l'édition précédente en 2018.