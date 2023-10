La Belgique fournira des F-16 à l'Ukraine: ces avions militaires seront-ils encore en bon état en 2025?

Jeudi, Ludivine Dendonder (PS), la ministre de la Défense, a annoncé que la Belgique enverra des avions F-16 en Ukraine à partir de 2025. Mais la décision n'est visiblement pas encore actée par le gouvernement, et surtout ces avions de combats sont viellissants. Une question se pose : les F-16 seront-ils encore en état de fonction en 2025 ?

Les F-16 ont été acquis il y a plus de 40 ans par plusieurs pays européens. La Belgique a donc annoncé qu'elle en enverra en Ukraine en 2025. Mais comment se portent ces appareils militaires?

Plusieurs pays comme le Danemark, la Norvège et les Pays-Bas se sont engagés à livrer des F-16 à l'Ukraine car ils ont déjà acquis des modèles plus récents. La Belgique pourrait fournir des F-16 dès 2025. "Ces avions sont en bon état maintenant, mais ils ont une limite de vie liée à leur configuration. Ils auront une durée de vie, qui dépendant de l'heure de départ de leurs opérations, dans les années 70, sera en 2025, 2026 ou 2027", ajoute Stéphane Burton.

Une utilisation pour deux ans maximum, donc à partir de 2025, car les F-16 sont prévus pour voler 8.000 heures. Ils pourraient effectuer des missions plus longtemps, à condition de les mettre à niveau. "Pourrait-on le faire? Oui, mais à quel coût? Il faudrait investir énormément d'argent, plusieurs dizaines voire centaines de millions d'euros. C'est la structure de l'appareil. C'est comme si vous disiez que la carrosserie de la voiture a une limite, car elle est fort déformée dans le vol, et donc on doit la renforcer. C'est un gros travail à faire", souligne Stéphane Burton.

Les F-16 belges pourraient donc servir à l'Ukraine sur du court terme.