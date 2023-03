La CPI visée par des "menaces" russes après son mandat d'arrêt contre Poutine

La Russie a annoncé lundi l'ouverture d'une enquête pénale contre le procureur et trois juges de la CPI, après l'émission par cette juridiction d'un mandat d'arrêt visant le président russe et sa commissaire aux droits de l'enfant, Maria Lvova-Belova.

La présidence de l'Assemblée des États parties, qui regroupe les 123 pays membres de la CPI, a déclaré qu'il y avait eu des "menaces" contre la cour et des "mesures annoncées contre le procureur et juges impliqués dans la délivrance de mandats d'arrêt dans la situation en Ukraine."

Le procureur de la CPI, Karim Khan, qui enquête depuis plus d'un an sur d'éventuels crimes de guerre ou contre l'humanité commis pendant l'offensive russe, a déclaré à l'AFP que le nombre de déportations présumées d'enfants ukrainiens vers la Russie ou des territoires qu'elle contrôle "atteignait des milliers."

Selon Kiev, plus de 16.000 enfants ukrainiens ont été déportés vers la Russie depuis l'invasion le 24 février 2022, dont et beaucoup auraient été placés dans des institutions et des foyers d'accueil.