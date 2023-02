La république tchèque s'est totalement affranchie du gaz russe

La République tchèque n'importe désormais plus du tout de gaz naturel de Russie, a annoncé samedi soir sur Twitter le ministre de l'Industrie et du Commerce, Jozef Sikela. En janvier, le pays n'a pas importé du tout de gaz russe.

Avant le début de l'invasion russe de l'Ukraine, la République tchèque importait pourtant beaucoup de gaz de Russie.

Le gaz consommé en République tchèque provient désormais de Norvège, via l'Allemagne, et le pays d'Europe centrale importe également du gaz liquéfié depuis la Belgique et les Pays-Bas.