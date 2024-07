La Russie dit avoir abattu 26 drones dans la région de Rostov

"La nuit dernière, les forces de défense aérienne ont intercepté et détruit un total de 26 drones dans la région de Rostov. L'attaque n'a pas fait de victimes", a écrit sur Telegram le gouverneur local, Vassili Goloubev.

Dans la nuit du 12 au 13 juillet, un drone ukrainien avait entraîné un incendie d'un dépôt pétrolier dans cette même région de Rostov.

L'Ukraine, confrontée à une offensive de Moscou depuis plus de deux ans et qui a vu son infrastructure énergétique détruite par une incessante campagne de bombardements russes, lance aussi des frappes de drones dans la profondeur russe contre des sites énergétiques et logistiques, utilisés notamment par l'armée pour ses opérations sur le sol ukrainien.