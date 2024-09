La Russie ne participera pas au deuxième sommet sur l'Ukraine voulu par Kiev

La Russie a annoncé samedi qu'elle ne participerait pas au deuxième sommet sur l'Ukraine prévu par Kiev en novembre après une première édition en juin en Suisse, et où le président Volodymyr Zelensky a affirmé vouloir cette fois la présence de Moscou.

La Russie a rejeté cette perspective - sur laquelle elle avait déjà émis les plus grandes réserves - à la veille d'un voyage de M. Zelensky à Washington la semaine prochaine, lors duquel il a l'intention de présenter ses propositions pour la paix au président Joe Biden, à la vice-présidente et candidate démocrate à la présidentielle Kamala Harris, ainsi qu'à l'ex-président et candidat républicain Donald Trump.

"Le sommet aura les mêmes objectifs : promouvoir l'illusoire +formule Zelensky+ pour toute base de règlement du conflit, obtenir le soutien de la majorité du monde et s'en servir pour présenter à la Russie un ultimatum de capitulation", a déclaré la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, dans un communiqué.