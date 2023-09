L'Allemagne et la Norvège inaugurent la production d'un nouveau sous-marin commun

Berlin et Oslo ont inauguré mardi le début de la production d'une série de nouveaux sous-marins construits à Kiel, dans le nord de l'Allemagne, par l'industriel allemand ThyssenKrupp Marine Systems et appelés à venir renforcer la protection du flanc nord de l'Otan.

Le programme de ces sous-marins de type 212CD pose "un premier jalon important pour établir les normes les plus modernes de l'Otan dans le domaine sous-marin", a-t-il assuré à l'occasion de l'inauguration de la production dans la ville portuaire allemande.

"La sécurité maritime gagne en importance dans le monde et en particulier en Europe", a déclaré le patron de ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS), Oliver Burkhard, en référence aux menaces engendrées sur le continent par l'invasion russe en Ukraine.

Les deux pays avaient fait état en juillet 2021 d'une commande de six sous-marins de ce type, soit quatre pour la marine norvégienne et deux pour son homologue allemande, dans le cadre d'un contrat de quelque 5,5 milliards d'euros, le plus important jamais enregistré par TKMS.

La Norvège doit réceptionner ses exemplaires à partir de 2029, l'Allemagne les siens en 2032 et 2034. Le modèle 212CD (CD pour "Common Design ") mesurera environ 73 mètres de long pour 10 mètres de diamètre.

La coopération entre les deux pays porte sur la maintenance, l'entraînement des équipages et l'armement, le système de combat des bâtiments devant être développé en commun, a rappelé le ministre allemand de la Défense Boris Pistorius lors de la cérémonie.