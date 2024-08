L'Allemagne expulse des Afghans pour la première fois depuis le retour des talibans

L'avion de la compagnie Qatar Airways a décollé à 6h56 de Leipzig, en direction de Kaboul. Au moins 28 délinquants afghans se trouveraient à l'intérieur de l'appareil.

L'Allemagne n'entretient pas de relation diplomatique avec les talibans au pouvoir en Afghanistan. Après l'attaque au couteau menée par un ressortissant afghan à Mannheim, qui avait fait un mort et cinq blessés fin mai, le chancelier allemand Olaf Scholz avait annoncé que l'expulsion de criminels et terroristes dangereux vers l'Afghanistan et la Syrie serait à nouveau possible. Cela concerne les auteurs des crimes les plus graves et des personnes représentant une menace terroriste. Les condamnés doivent par ailleurs avoir purgé une grande partie de leur peine en Allemagne avant de pouvoir être expulsés.