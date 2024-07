L'Allemagne interdit une association "islamiste" soupçonnée d'être pro-Hezbollah

L'Allemagne a interdit mercredi le "Centre islamique de Hambourg", une association du culte musulman propriétaire d'une mosquée dans la ville allemande soupçonnée de soutien au mouvement libanais pro-iranien Hezbollah et de diffusion d'une idéologie antidémocratique.

Le ministère de l'Intérieur "interdit à ce jour le Centre islamique de Hambourg et ses organisations affiliées dans toute l'Allemagne, car il s'agit d'une organisation extrémiste islamiste, poursuivant des objectifs anti-constitutionnels", a-t-il indiqué dans un communiqué mercredi.

En outre, il soutient, avec ces organisations affiliées, "les terroristes du Hezbollah et propage un antisémitisme agressif", affirme encore la ministre.

Ce centre diffuse une idéologie extrémiste "dirigée contre la dignité humaine, contre les droits des femmes, contre une justice indépendante et contre notre Etat démocratique", a dénoncé la ministre de l'Intérieur Nancy Faeser citée dans le communiqué.

"Nous n'agissons pas contre une religion", précise Mme Faeser. "Nous faisons clairement la distinction entre les islamistes, contre lesquels nous agissons avec fermeté, et les nombreux musulmans qui font partie de notre pays et vivent leur foi. La pratique pacifique de la foi et de la religion chiites n'est expressément pas concernée par notre interdiction", ajoute-t-elle.

Le centre "veut donner l'impression d'être une institution tolérante et purement religieuse, sans aucun projet ou lien politique. En réalité, l'enquête montre clairement qu'(il) n'agit pas seulement sur le plan religieux", écrit le ministère de l'Intérieur.