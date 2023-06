L'Allemagne prête à stationner 4.000 soldats en Lituanie

"Cela implique des efforts considérables et nous avons convenu que l'installation de la brigade suivra pas à pas, à mesure que l'infrastructure se développera", a précisé le ministre.

L'Allemagne dirige actuellement un groupe de combat de l'Otan stationné dans l'Etat balte et compte sur place quelque 800 soldats de la Bundeswehr, l'armée allemande. S'y ajoute une brigade stationnée en Allemagne mais mobilisée pour un engagement rapide en Lituanie. La Belgique déploie également une compagnie renforcée en Lituanie six mois par an, et y sera présente dès juillet cette année.

Le président lituanien Gitanas Nauseda avait estimé dimanche que l'Otan devait "renforcer" son flanc Est si le Bélarus devait héberger Evguéni Prigojine, le chef du groupe paramilitaire russe Wagner, comme annoncé par le Kremlin après le coup de force avorté du weekend.