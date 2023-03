Le Bélarus accueillera des armes nucléaires russes en réponse aux "pressions" occidentales

"Cela fait deux ans et demi que le Bélarus fait face à des pressions (...) sans précédent de la part des Etats-Unis, de la Grande-Bretagne et de leurs alliés", indique la diplomatie bélarusse, en dénonçant une "ingérence directe et grossière" dans les affaires intérieures de Minsk.

Les sanctions économiques et politiques contre cette ex-république soviétique alliée de la Russie sont accompagnées du "renforcement du potentiel militaire" de l'Otan sur le territoire des pays membres de l'Alliance voisins du Bélarus, a-t-elle poursuivi.