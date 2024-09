Le bourgmestre de La Roche attaque un de ses adversaires en justice pour diffamation

Ces révélations surviennent dans le cadre d'une campagne électorale tendue, émaillée d'accrochages entre les deux hommes sur les réseaux sociaux. "J'insiste sur le fait que je n'avais pas l'intention d'organiser cette conférence de presse avant les élections communales. Mais Jean-Pierre Dardenne a franchi un cap. Depuis mercredi dernier, c'est ma fille qui est dans le viseur. Et cela, je ne peux le tolérer", assure Guy Gilloteaux, évoquant une réunion durant laquelle Jean-Pierre Dardenne aurait publiquement accusé sa fille d'avoir illégalement bénéficié d'avantages publics pour son commerce et dans le cadre de ses activités d'avocate. Une "utilisation calomnieuse et diffamatoire à des fins de basses manœuvres", estime Guy Gilloteaux.

Concernant la plainte dont il fait l'objet, Jean-Pierre Dardenne précise avoir, à l'époque, interpellé un magistrat au sujet d'une commission "suspecte" versée par la commune de La Roche dans le cadre de l'acquisition du Bois de Lavaux. "Dans le cadre de cette instruction, j'ai été entendu et j'ai mis sur la table un certain nombre d'éléments qui me permettent de dire que la commune n'aurait jamais dû payer cette commission. Manifestement, ça n'a pas plus à Guy Gilloteaux qui a déposé plainte contre moi", explique l'ancien député.