Le Comité olympique russe saisit le TAS en appel de sa suspension par le CIO

Le Comité olympique russe a saisi le TAS et va en appel de sa suspension par le Comité international olympique (CIO), a communiqué lundi le tribunal arbitral du sport qui a enregistré le recours.

La décision, qui date du 12 octobre, est d'application "jusqu'à nouvel ordre" et a été prise sur base du fait que le Comité olympique russe "a violé la charte olympique en intégrant de facto et de façon unilatérale, le 5 octobre dernier, des membres du Comité olympique ukrainien des régions de Donetsk, Kherson, Luhansk et Zaporijjia", ce qui est une violation de l'intégrité des territoires, a justifié le CIO.

Le Comité olympique russe demande au TAS d'être réintégré comme membre du CIO et de bénéficier ainsi de toutes les prérogatives et avantages inscrits dans la charte olympique.

Le Comité international olympique avait ajouté qu'il se réserve toujours le droit de décider "en temps voulu" si les athlètes ayant un passeport russe pourront participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024 et aux Jeux d'hiver de Milan-Cortina en 2026.