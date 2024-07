Le CSE recommande quatre axes pour rattraper le taux d'emploi moyen dans l'UE

Le Conseil Supérieur de l'Emploi (CSE), rassemblant interlocuteurs sociaux et universitaires, a dévoilé lundi son dernier rapport annuel sur l'évolution du marché du travail en Belgique. Il indique que le taux d'emploi belge reste en 2023 en deçà de la moyenne de l'Union européenne. Face aux difficultés de recrutement, le CSE propose des recommandations en quatre axes aux futurs gouvernements régionaux et fédéral.

En 2023, le nombre d'emplois créés est redescendu de près de 100.000 les deux années précédentes à environ 41.000, soit la moyenne pré-crise sanitaire. Le taux d'emploi en Belgique, s'il progresse, reste cependant en 2023 en deçà de la moyenne des pays de l'Union européenne (72,1% contre 75,3% dans l'UE).

Cette absence de convergence entre les données belges et européennes s'explique, selon le CSE, par des difficultés de recrutement, les conditions de travail et de rémunération, un manque de main-d'œuvre dans certains secteurs, et des incitants insuffisants pour rejoindre le marché du travail.