Le Hongrois Orban annonce vouloir former un nouveau groupe au Parlement européen

Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a annoncé dimanche vouloir former un nouveau groupe parlementaire européen, qui comprendrait un parti d'extrême droite autrichien et le mouvement populiste de l'ancien chef du gouvernement tchèque Andrej Babis.

En constituant un nouveau groupe, ils ne viendraient pas renforcer les deux autres groupes classés à la droite radicale et à l'extrême droite, celui des Conservateurs et réformistes européens (ECR) et celui d'Identité et démocratie (ID), qui serait donc abandonné par le FPÖ.

Le groupe "Patriots for Europe" ("Patriotes pour l'Europe") entre le Fidesz, le FPÖ et l'ANO devrait bientôt compter de nouveaux membres et devenir "le plus grand groupe parlementaire des forces de droite en Europe", à en croire le chef du Fidesz.