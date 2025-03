Le militant pro-palestinien qui a escaladé Big Ben s'est décidé à descendre… après toute une journée perché sur la tour londonienne

Samedi, 7h24 (8h24 en Belgique), la police de Londres avait été alertée sur la présence d'un homme grimpant la Tour Elizabeth, au Palais de Westminster, le Parlement britannique, avait indiqué la Metropolitan Police dans un communiqué. L'homme était pieds nus, vêtu d'un manteau noir et d'une casquette, et brandissait un drapeau palestinien ainsi qu'un keffieh.

Samedi après-midi, de nombreuses personnes s'étaient rassemblées pour soutenir le grimpeur à l'extérieur du cordon de sécurité mis en place par la police. "Tu es un héros", et "Free Palestine", scandaient plusieurs d'entre eux.

Trois personnes, membres de services de secours, avaient été hissées sur deux nacelles pour tenter de le faire descendre, l'une d'elle utilisant un mégaphone pour parler à l'homme à plusieurs mètres du sol. Une vidéo publiée sur Instagram samedi soir montrait l'homme assurer aux négociateurs, depuis la corniche sur laquelle il était assis, "être en sécurité" et "prévoir de descendre en ses propres termes".

"Si vous vous approchez, vous me mettrez en danger et je vais grimper encore plus haut", avait-il menacé. Les négociateurs, eux, se disaient inquiets que les vêtements de l'homme soient tâchés de "beaucoup de sang" et qu'il soit légèrement vêtu alors que la nuit tombait et que les températures se rafraîchissaient.