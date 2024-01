Le pape reçoit une délégation du parti communiste du Vietnam

Le pape François a reçu jeudi une délégation du parti communiste du Vietnam, sur fond de réchauffement diplomatique entre le Vatican et le pays d'Asie du sud-est.

En juillet 2023, le Vietnam et le Saint-Siège avaient fait un pas majeur dans la normalisation de leurs relations en convenant de la présence d'un représentant pontifical résident dans le pays communiste, après une rencontre entre le président Vo Van Thuong et le pape François à Rome.

Cette rencontre, sur laquelle aucun détail n'a été publié, intervient après des mois de rapprochement entre les deux Etats, qui n'ont plus de relations diplomatiques officielles depuis 1975.

Cette annonce s'est concrétisée par la nomination de Mgr Marek Zalewski en décembre, suite à laquelle le pape François a été officiellement invité à visiter le pays.

Mgr Paul Richard Gallagher, secrétaire pour les Relations avec les États - équivalent du "ministre des Affaires étrangères" du Saint-Siège - a annoncé jeudi qu'il se rendrait au Vietnam en avril.

"Ce sera la prochaine étape, et le cardinal Parolin (Secrétaire d'Etat et N.2 du Saint-Siège, ndlr) s'y rendra probablement plus tard dans l'année (...) Nous sommes convaincus que les choses vont avancer", a-t-il déclaré aux journalistes à l'issue d'une conférence de presse.