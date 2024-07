Le Premier ministre britannique Keir Starmer entre sur la scène diplomatique avec le sommet de l'Otan

"Nous allons nous rassembler avec nos alliés, discuter des moyens concrets pour renforcer notre aide à l'Ukraine, et envoyer un message très clair à Poutine: nous nous opposerons à l'agression russe où qu'elle ait lieu dans le monde", a-t-il martelé.

Le nouveau Premier ministre britannique a également condamné "l'effroyable attaque" russe qui a dévasté lundi le plus grand hôpital pour enfants d'Ukraine et fait plus de 30 morts à Kiev.

Cette visite dans la capitale américaine marque le début d'une séquence diplomatique scrutée pour le Premier ministre de centre-gauche, qui accueillera le 18 juillet une réunion de la Communauté politique européenne au palais de Blenheim, dans le sud de l'Angleterre.